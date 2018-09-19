«Опять двойка!»: за и против безотметочного обучения в школе

МОСКВА , 19 сен — РИА Новости . Экспертный семинар по теме «Безотметочное обучение в начальной школе: за и против» состоялся в Российской академии образования. В семинаре приняли участие эксперты РАО, представители родительских и учительских ассоциаций, учителя начальных классов и психологи.

России сложилась традиционная система школьного оценивания, основанная на фиксации успешности обучения младшего школьника с помощью отметки (от 1 до 5). Большинство российских школ используют отметочную форму оценивания. Между тем, по закону об образовании текущий контроль успеваемости относится к компетенции образовательной организации. Любой коллектив может принять обоснованное решение об изменении формы оценивания.

Заместитель президента РАО, профессор Виктор Басюк напомнил, что опыт безотметочного обучения в России уже есть, в первых классах отметки школьникам не ставят, однако вопрос заключается в том, возможно ли распространить этот эксперимент на дальнейшее обучение школьника.

"Всем красивые цветочки, а мне зеленую лягушку"

Сторонники безотметочного оценивания настаивают на том, что отметка рассматривается как «антимотив учебной деятельности», приводит к нарушению этики взаимоотношений между учеником и учителем, отрицательно воздействует на личность ребенка. Сторонники же отметочной системы полагают, что отметка положительно влияет на успешность обучения и формирует у школьника учебно-познавательные функции.

"При любой системе ‒ отметочной или безотметочной ‒ мы должны учитывать существование этической стороны взаимоотношения учителя, ученика и отметки", ‒ подчеркнула на семинаре глава Центра начального общего образования Института стратегии развития образования РАО, профессор Наталья Виноградова

По ее словам, современные учителя зачастую забывают о том, что, например, самостоятельное исправление учащимся ошибки показывает его умение контролировать учебную деятельность, подчеркивает его достоинства, а не недостатки. «У нас до сих пор за эти достоинства снижают отметку», ‒ добавила она.

Кроме того, эксперт выразила мнение, что средний балл при выведении итоговой отметки отрицает возможность ученика пересдать конкретную тему и противоречит педагогическим требованиям этического характера.

Профессор также обратила внимание на то, что оценивание может выражаться в любой форме ‒ цифровой, балльной, графической, словесной и пр. «Учитель думает, что, используя для замещения отметки графический образ, он осуществляет безотметочное обучение? Он ошибается! Любой такой образ воспринимается учеником как отметка», ‒ подчеркнула она.

В связи с этим присутствующие вспомнили образ рыдающего первоклассника: «всем красивые цветочки, а мне зеленую лягушку!».

Школьников спросили?

Между тем, аналитик Центра развития образования РАО Елена Корнилова рассказала о результатах исследования, в котором приняли участие 2500 школьников 2, 3 и 4 классов. Учеников попросили: «Представь, что в твоей школе отменили отметки. Это поможет тебе учиться? Объясни».

Оказалось, что 82 процента респондентов хотят получать отметки, лишь 15 процентов учеников желают учиться без отметок и 3 процента не определились.

Среди аргументов школьников в пользу отметок: «она дает мне обратную связь с учителем», «я готов получить двойку лишь бы получить свою заветную пятерку». Основные аргументы за безотметочное обучение: «я не хочу волноваться», «отметка отбивает у меня желание учиться».

2, 5, 12 или 100 баллов ‒ сути не меняет

Взгляд физиолога на данную проблему изложила директор Института возрастной физиологии РАО, профессор Марьяна Безруких. «Будет отметка или не будет, будет 12-балльная система оценивания или стобалльная, принципиально это ничего не меняет. Любой вариант безотметочного обучения, как бы хорош он не был, упрется в общие критерии оценки системы образования, рейтинги, ЕГЭ и пр.», ‒ полагает эксперт.

Проблема, по ее словам, имеет более глубокие корни. «Сегодня нам нужно думать о том, каким образом работать с ребенком. Система неадекватных школьных требований создает стрессовую ситуацию, дети учатся в сумасшедшем темпе, школьные требования зачастую не учитывают возрастные особенности детей», ‒ полагает директор института.

Причем, это, по ее мнению, касается не только начальной, но и средней школы. «У пятиклассников адаптация к школе проходит гораздо тяжелее, чем у первоклассников, а мы это совсем не учитываем. Весь период начала пубертата (5-6 классы) сопровождается нарастающей с геометрической прогрессией нагрузкой», ‒ добавила профессор.

"Что ты сегодня получил?"

Мнение родителей о том, надо ставить детям отметки или не надо, высказала исполнительный директор Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Лариса Санатовская. «Мы не против того, чтобы детям ставили отметки, мы против того, чтобы по отметкам судили успешность ребенка, мы против того, чтобы по отметкам присваивались ярлыки „двоечник“ или „отличник“, ‒ подчеркнула спикер.

Между тем, как оппонировали некоторые другие эксперты, родители зачастую сами провоцируют негативное отношение к отметкам: „вместо того, чтобы поинтересоваться, все ли хорошо у ребенка в школе, родители задают свой излюбленный вопрос „Что ты сегодня получил?“.

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что многие вопросы современного оценивания нуждаются в широком общественном обсуждении. По итогам семинара было решено обратиться к Министерству просвещения с просьбой подготовить новый вариант методического письма об оценивании результатов обучения в начальной школе.

Кроме того, эксперты официально подтвердили педагогическую нецелесообразность использования отметок в любом графическом виде в первом классе начальной школы и, по усмотрению самой школы, в первой половине второго года обучения.