В Москве будет создан центр «Технологии сенсорики»

«Московский институт электронной техники» из Зеленограда вошел в число российских вузов, где будут создаваться центры в рамках Национальной технологической инициативы. Об этом сообщил заместитель проректора по научной работе зеленоградского вуза Борис Рыгалин во время общего собрания профессорско-преподавательского состава и сотрудников МИЭТ.