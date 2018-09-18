В Москве будет создан центр «Технологии сенсорики» 

«Московский институт электронной техники» из Зеленограда вошел в число российских вузов, где будут создаваться центры в рамках Национальной технологической инициативы. Об этом сообщил заместитель проректора по научной работе зеленоградского вуза Борис Рыгалин во время общего собрания профессорско-преподавательского состава и сотрудников МИЭТ.
Стратегия научно-технологического развития России на период до 2025 года была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году. Основным инструментом этой стратегии прописана Национальная технологическая инициатива как формирование глобальных рынков (Аэронет, Автонет, Нейронет и другие). Для каждого из этих рынков были созданы координационные советы, которые сформировали «дорожные карты» развития соответствующих технологий. В компетенции «Технологии сенсорики» победителем стал МИЭТ.