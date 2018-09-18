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Рособрнадзор и детский омбудсмен проведут мониторинг воспитательных программ в школах РФ
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Рособрнадзор и детский омбудсмен проведут мониторинг воспитательных программ в школах РФ 

Навигатор образования + ещё 1 8 часов назад
Фото: Навигатор образования
В рамках семинара в Пскове Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка, сообщила о начале совместного с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) мониторинга воспитательных программ в образовательных организациях страны.
Анна Кузнецова — уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка / http://deti48.ru/
По информации представителей пресс-службы детского омбудсмена, о необходимости проведения мониторинга и анализа воспитательной работы в отечественных школах было заявлено на Международном Байкальском образовательном форуме, а затем на одной из площадок при участии А. Кузнецовой было решено сформировать межведомственную рабочую группу при Рособрнадзоре.
Детский омбудсмен отметила: «Современная действительность бросает вызов, и нам нужно держать удар. Необходимо видеть те задачи, которые ещё не решены, которые должны стать мотивацией, для того, чтобы идти вперёд. Мы научились измерять знания оценками и баллами, но сложно говорить о критериях оценки эффективности воспитательной работы в школе. Количество проведённых мероприятий — не показатель. Важно делать акцент на качестве проведённой работы и на результате».
Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка подчеркнула важность проведения упомянутого мониторинга. По её словам, для повышения качества процесса образования сделано многое, и теперь настала очередь проверки воспитательного элемента этой системы. Нужно внимательно изучить воспитательные программы в школах на предмет их соответствия законодательству и имеющимся стратегическим документам. Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора, сообщил о том, что «есть запрос общества, чтобы эту [воспитательную] работу в школах активизировать». В связи с этим нужно обратить внимание на организацию работы общеобразовательных организаций и, прежде всего, на реализуемые ими программы. Глава надзорной службы представил также и программу мониторинга личностных результатов образования на 2018-2019 годы. По окончании мониторинга и на основе полученных данных ведомства разработают рекомендации и предложения, касающиеся совершенствования воспитательных программ, с целью внесения в соответствующие нормативно-правовые акты.
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