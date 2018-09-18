Рособрнадзор и детский омбудсмен проведут мониторинг воспитательных программ в школах РФ

Анна Кузнецова — уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка / http://deti48.ru/

По информации представителей пресс-службы детского омбудсмена, о необходимости проведения мониторинга и анализа воспитательной работы в отечественных школах было заявлено на Международном Байкальском образовательном форуме, а затем на одной из площадок при участии А. Кузнецовой было решено сформировать межведомственную рабочую группу при Рособрнадзоре.

Детский омбудсмен отметила: «Современная действительность бросает вызов, и нам нужно держать удар. Необходимо видеть те задачи, которые ещё не решены, которые должны стать мотивацией, для того, чтобы идти вперёд. Мы научились измерять знания оценками и баллами, но сложно говорить о критериях оценки эффективности воспитательной работы в школе. Количество проведённых мероприятий — не показатель. Важно делать акцент на качестве проведённой работы и на результате».