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Хиллари Клинтон исключили из школьной программы в Техасе
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Хиллари Клинтон исключили из школьной программы в Техасе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 13 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Комиссия по вопросам образования штата Техас проголосовала за исключение кандидата в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон и других исторических фигур из школьной программы ради экономии времени.
Кандидатов на исключение из школьной программы готовила рабочая группа из 15 человек, которая оценивала исторических деятелей с точки зрения их влияния на коренные преобразования и его долгосрочность, передает RT со ссылкой на Dallas News.
Писательница и политическая активистка Хелен Келлер набрала семь из 20 возможных баллов, Клинтон — всего пять. Комиссия решила их исключить. Отмечается, что это сэкономит учителям 40 и 30 минут учебного времени соответственно.
В то же время комиссия отказалась исключать американского проповедника Билли Грэма.
Учителя рассказали газете, что школьники Техаса должны выучивать так много исторических фигур, что это превратилось в «зубрежку дат и имен», и учеба теряет смысл.
Учителя по-прежнему смогут рассказывать о Клинтон и Келлер, но «их изучение теперь просто не является обязательным».
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