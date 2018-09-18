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Скрипачка Анна Кондратенко выступила в школе искусств района Выхино-Жулебино
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Скрипачка Анна Кондратенко выступила в школе искусств района Выхино-Жулебино 

Управа района Выхино-Жулебино 13 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В Детской школе искусств № 14 состоялся замечательный концерт лауреата международных конкурсов скрипачки из Македонии Анны Кондратенко. Партию фортепиано исполнила преподаватель школы лауреат международных конкурсов Татьяна Петренко. В концерте прозвучали сочинения И. С. Баха, Г. Венявского, Ш. Гуно, Н. Мильштейна, Дж. Вильямса.
«Дорогие и уважаемые коллеги, друзья и служители великого культа музыки, спасибо огромное за ваш теплый, такой позитивный прием и замечательную «семейную» атмосферу как на сцене, так и в зале и во всей школе. Желаю больших и громких успехов всей вашей дружной команде и чтобы эта продуктивная атмосфера любви, взаимоподдержки и уважения держалась в этой школе еще много-много лет!» — написала Анна Кондратенко в книге почетных гостей школы после концерта. (ис)
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