Скрипачка Анна Кондратенко выступила в школе искусств района Выхино-Жулебино

В Детской школе искусств № 14 состоялся замечательный концерт лауреата международных конкурсов скрипачки из Македонии Анны Кондратенко. Партию фортепиано исполнила преподаватель школы лауреат международных конкурсов Татьяна Петренко . В концерте прозвучали сочинения И. С. Баха, Г. Венявского, Ш. Гуно, Н. Мильштейна, Дж. Вильямса.

«Дорогие и уважаемые коллеги, друзья и служители великого культа музыки, спасибо огромное за ваш теплый, такой позитивный прием и замечательную «семейную» атмосферу как на сцене, так и в зале и во всей школе. Желаю больших и громких успехов всей вашей дружной команде и чтобы эта продуктивная атмосфера любви, взаимоподдержки и уважения держалась в этой школе еще много-много лет!» — написала Анна Кондратенко в книге почетных гостей школы после концерта. (ис)