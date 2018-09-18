Дерипаска и Фурсенко помогут селянам

Президент РФ подписал указ, определяющий состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Стоимость программы составит 26 млрд рублей.

Совет займётся привлечением инвестиций в агропромышленный комплекс, вопросами создания и внедрения технологий производства семян высших категорий и другими специфическими вопросами отрасли. На финансирование программы развития сельского хозяйства из федерального бюджета планируется выделить более 26 млрд рублей.