Дерипаска и Фурсенко помогут селянам 

Президент РФ подписал указ, определяющий состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Стоимость программы составит 26 млрд рублей.
В соответствии с документом, в президиум совета вошли вице-премьер Алексей Гордеев, помощник президента России Андреем Фурсенко, вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, министр науки и высшего образования Михаил Котюков. В числе экспертов нового исполнительного органа находится российский предприниматель Олег Дерипаска.
Совет займётся привлечением инвестиций в агропромышленный комплекс, вопросами создания и внедрения технологий производства семян высших категорий и другими специфическими вопросами отрасли. На финансирование программы развития сельского хозяйства из федерального бюджета планируется выделить более 26 млрд рублей.