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Омский школьник участвовал в разработке модели экономии электроэнергии
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Омский школьник участвовал в разработке модели экономии электроэнергии 

Омск Здесь 14 часов назад
Фото: Омск Здесь
Разработка омского школьника в будущем может помочь омичам экономить на электроэнергии. При содействии ведущих энергетических вузов России и компании «Россети» на черноморском побережье в детском центре «Орлёнок» прошла энергетическая смена. Там проходил финал Всероссийской олимпиады школьников «Созвездие Россетей». Одним из финалистов олимпиады стал десятиклассник из Омска Григорий Герасимов.
Ученик омской гимназии № 149 входил в состав команды, которая работала над проектом «Цифровая модель потребителя». Научная работа была выполнена успешно. По словам Григория Герасимова, эта модель поможет потребителям экономить на оплате электроэнергии.
— Мы создали модель, которая сможет прогнозировать потребление электроэнергии в зависимости от географического расположения объекта, времени года и времени суток. Кстати, чтобы выполнить проект, нам потребовались серьёзные знания в сфере программирования, — подчеркнул школьник.
Как сообщили «Омск Здесь» в компании «Россети», школьники разработали действующие прототипы проектных решений — расчёты, модели, программные продукты.
— В дальнейшем выпускники проектной смены продолжат работу над проектами при поддержке со стороны дочерних компаний «Россети» и вузов. При этом участники проектной смены после получения высшего образования могут присоединиться к коллективу, — подчеркнули в компании.
На финал в «Орлёнок» приехали 59 победителей и призёров региональных этапов олимпиады. Всего участвовали более трёх тысяч школьников. В Омске отборочный тур проводили при поддержке "МРСК Сибири" — «Омскэнерго».
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