Омский школьник участвовал в разработке модели экономии электроэнергии

Григорий Герасимов. Разработка омского школьника в будущем может помочь омичам экономить на электроэнергии. При содействии ведущих энергетических вузов России компании «Россети» на черноморском побережье в детском центре «Орлёнок» прошла энергетическая смена. Там проходил финал Всероссийской олимпиады школьников «Созвездие Россетей». Одним из финалистов олимпиады стал десятиклассник из Омска

Ученик омской гимназии № 149 входил в состав команды, которая работала над проектом «Цифровая модель потребителя». Научная работа была выполнена успешно. По словам Григория Герасимова, эта модель поможет потребителям экономить на оплате электроэнергии.

— Мы создали модель, которая сможет прогнозировать потребление электроэнергии в зависимости от географического расположения объекта, времени года и времени суток. Кстати, чтобы выполнить проект, нам потребовались серьёзные знания в сфере программирования, — подчеркнул школьник.

Как сообщили «Омск Здесь» в компании «Россети», школьники разработали действующие прототипы проектных решений — расчёты, модели, программные продукты.

— В дальнейшем выпускники проектной смены продолжат работу над проектами при поддержке со стороны дочерних компаний «Россети» и вузов. При этом участники проектной смены после получения высшего образования могут присоединиться к коллективу, — подчеркнули в компании.