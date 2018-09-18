Стало известно, в чем нуждается современная школа

Ректор Нижегородского института развития образования Николай Бармин в эфире программы «Вести — Интервью» рассказал, что происходит в системе образования в новом учебном году, какие появились тенденции, которые касаются родителей и будущего детей.

Программа «Вести — Интервью» — это диалог с влиятельными персонами в политике, экономике, культуре, медицине, обществе. В эфире программы обсуждается все самое важное, самое интересное и актуальное глазами специалистов.

Смотрите видео на сайте программы.