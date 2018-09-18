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Стало известно, в чем нуждается современная школа
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Стало известно, в чем нуждается современная школа 

Newsroom24 18 часов назад
Фото: Newsroom24
Ректор Нижегородского института развития образования Николай Бармин в эфире программы «Вести — Интервью» рассказал, что происходит в системе образования в новом учебном году, какие появились тенденции, которые касаются родителей и будущего детей.
Программа «Вести — Интервью» — это диалог с влиятельными персонами в политике, экономике, культуре, медицине, обществе. В эфире программы обсуждается все самое важное, самое интересное и актуальное глазами специалистов.
Смотрите видео на сайте программы.
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