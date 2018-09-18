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В Крыму заявили о готовности жилфонда к зиме на 87%
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В Крыму заявили о готовности жилфонда к зиме на 87% 

RT на русском + ещё 3 12 часов назад
Фото: ИА Regnum
Готовность жилого фонда Крыма к отопительному сезону составляет на данный момент 87%, заявил вице-премьер региона Михаил Селезнёв на заседании совмина.
«Из 14 тыс. 256 многоквартирных домов готовы 12 тыс. 692, в том числе с централизованным отоплением готовы 5 тыс. 083 дома, или 93% от общего числа домов с централизованным отоплением», — цитирует Селезнёва РИА Новости Крым.
В Советском районе подготовились только 73%, ведётся подписание актов и паспортов готовности (срок завершения — 1 октября). В Симферополе подписан 51% документов.
«Понятно, что причина в том, что большое количество многоквартирных домов находятся в непосредственном способе управления, однако это не освобождает администрацию от ответственности, работы надо было начинать в апреле-мае-июне и контролировать процесс», — отметил Селезнёв.
К работе решено привлечь Инспекцию по жилнадзору.
Ранее URA.RU сообщало, что задолженность граждан и управляющих компаний по жилищно-коммунальным услугам в Курганской области превысила 2,6 млрд рублей на конец марта 2018 года.
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