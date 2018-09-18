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Переправа и сплав: орловские учителя провели большой турслёт
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Переправа и сплав: орловские учителя провели большой турслёт 

РИА 57 18 часов назад
Фото: РИА 57
Областные соревнования работников образования по туризму и краеведению, посвященные 75-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, состоялись в Урицком районе Орловской области.
По информации пресс-службы регионального правительства, соревнования, цель которых популяризация и развитие туристско-краеведческой работы в школах, проходили на территории Нарышкинского природного парка в деревне Сеножатное с 14 по 16 сентября. В туризме и краеведении соревновались 15 команд из муниципальных образований области.
Всего участниками состязаний стали порядка 180 педагогов, которые приняли участие в туристической эстафете, спортивном ориентировании, конкурсе краеведов, конкурсе туристско-бытовых навыков и конкурс газет и песен.
В пресс-службе отметили, что организаторами мероприятия выступили департамент образования Орловской области и Центр детского технического творчества, туризма и экскурсий.
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