Переправа и сплав: орловские учителя провели большой турслёт

Областные соревнования работников образования по туризму и краеведению, посвященные 75-летию освобождения города Орла Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, состоялись в Урицком районе Орловской области.

По информации пресс-службы регионального правительства, соревнования, цель которых популяризация и развитие туристско-краеведческой работы в школах, проходили на территории Нарышкинского природного парка в деревне Сеножатное с 14 по 16 сентября. В туризме и краеведении соревновались 15 команд из муниципальных образований области.

Всего участниками состязаний стали порядка 180 педагогов, которые приняли участие в туристической эстафете, спортивном ориентировании, конкурсе краеведов, конкурсе туристско-бытовых навыков и конкурс газет и песен.

В пресс-службе отметили, что организаторами мероприятия выступили департамент образования Орловской области и Центр детского технического творчества, туризма и экскурсий.