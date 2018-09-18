Уволенный директор троицкой школы будет жаловаться президенту 

Бывший директор троицкого лицей №13 Сергей Старченко намерен обжаловать свое увольнение в Верховном суде. Кроме того, он подготовил письма в министерство образования России, в администрацию президента. Об этом опальный руководитель школы рассказал корреспонденту «ФедералПресс».
«Я собираюсь указать на конкретные злоупотребления городской администрации. Понятно, что глава Троицка Александр Виноградов поставил задачу убрать меня из образовательного учреждения — как он сам выражается, «переломить мне хребет», — высказал свое мнение экс-директор.
Напомним, что лицей №13 во время работы Сергей Старченко считался одной из лучших школ в регионе, однако в ноябре прошлого года руководитель был уволен без объяснения причин (статья 278 Трудового кодекса). Источники «ФедералПресс» полагают, что его отставку инициировали мэр города Александр Виноградов и начальник управления образования Ольга Копылова, с которыми у него не складывались отношения.
В конце 2017 года Старченко восстановился в должности через суд, однако администрация Троицка обжаловала это решение. Весной апелляционная инстанция (областной суд) подтвердила законность увольнения директора.
Некоторое время Сергей Старченко проработал в лицее обычным учителем. Сейчас он трудится на новом месте — в педагогическом колледже. Старченко отмечает, что родительское сообщество лицея № 13 до сих пор его поддерживает и выступает за то, чтобы он вернулся.
«Школа — это мое детище. Каждый год мне удавалось привлекать туда по 10 миллионов внебюджетных средств. В последний год средний балл по ЕГЭ в лицее составил 75 баллов — это один из лучших результатов в области. Конечно, я всеми силами буду пытаться восстановиться в должности директора. На будущее у меня уже есть ряд инновационных проектов», — рассказал Сергей Старченко.
Фото: ФедералПресс / Елена Мицих