Уволенный директор троицкой школы будет жаловаться президенту

«Я собираюсь указать на конкретные злоупотребления городской администрации. Понятно, что глава Троицка Александр Виноградов поставил задачу убрать меня из образовательного учреждения — как он сам выражается, «переломить мне хребет», — высказал свое мнение экс-директор.

Напомним, что лицей №13 во время работы Сергей Старченко считался одной из лучших школ в регионе, однако в ноябре прошлого года руководитель был уволен без объяснения причин (статья 278 Трудового кодекса). Источники «ФедералПресс» полагают, что его отставку инициировали мэр города Александр Виноградов и начальник управления образования Ольга Копылова , с которыми у него не складывались отношения.

В конце 2017 года Старченко восстановился в должности через суд, однако администрация Троицка обжаловала это решение. Весной апелляционная инстанция (областной суд) подтвердила законность увольнения директора.

Некоторое время Сергей Старченко проработал в лицее обычным учителем. Сейчас он трудится на новом месте — в педагогическом колледже. Старченко отмечает, что родительское сообщество лицея № 13 до сих пор его поддерживает и выступает за то, чтобы он вернулся.

«Школа — это мое детище. Каждый год мне удавалось привлекать туда по 10 миллионов внебюджетных средств. В последний год средний балл по ЕГЭ в лицее составил 75 баллов — это один из лучших результатов в области. Конечно, я всеми силами буду пытаться восстановиться в должности директора. На будущее у меня уже есть ряд инновационных проектов», — рассказал Сергей Старченко.

Фото: ФедералПресс / Елена Мицих