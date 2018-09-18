Прокуратура рассказала, сколько челябинцы платили за зачисление первоклашек

Прокуратура прокомментировала ситуацию со школой № 13 в Челябинске , в которую детей зачисляли в первый класс за деньги. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки было установлено, что со 2 июля по 20 августа 2018 года в МАОУ СОШ № 13 Челябинска осуществлялся набор в первый класс детей, проживающих на территории, не закрепленной за школой.

При приеме детей члены родительского комитета и заместитель директора школы предлагали родителям оказать материальную помощь школе. Размер «помощи» варьировался от 3,5 до 15 тысяч рублей. Данные деньги пошли на ремонт учреждения и его охрану.

По итогам проверки виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также представление внесенопредседателю Комитета по делам образования Челябинска, в котором поставлен вопрос о привлечении к ответственности руководства школы.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены прокуратурой области на контроль.