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Прокуратура рассказала, сколько челябинцы платили за зачисление первоклашек
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Прокуратура рассказала, сколько челябинцы платили за зачисление первоклашек 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура прокомментировала ситуацию со школой № 13 в Челябинске, в которую детей зачисляли в первый класс за деньги. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В ходе проверки было установлено, что со 2 июля по 20 августа 2018 года в МАОУ СОШ № 13 Челябинска осуществлялся набор в первый класс детей, проживающих на территории, не закрепленной за школой.
При приеме детей члены родительского комитета и заместитель директора школы предлагали родителям оказать материальную помощь школе. Размер «помощи» варьировался от 3,5 до 15 тысяч рублей. Данные деньги пошли на ремонт учреждения и его охрану.
По итогам проверки виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также представление внесенопредседателю Комитета по делам образования Челябинска, в котором поставлен вопрос о привлечении к ответственности руководства школы.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены прокуратурой области на контроль.
Как ранее писал «ФедералПресс», на поборы родители пожаловались депутату Госдумы Валерию Гартунгу, который и разбирался в ситуации. Оказалось, что школа № 13 оказывается в центре скандала не первый раз. Чем еще прославилось учреждение можно прочитать здесь.
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