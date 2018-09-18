В Ростове на 80-м году жизни умер профессор Владимир Игнатов

В Ростове-на-Дону на 80-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный профессор Северо-Кавказской академии государственной службы, доктор экономических наук Владимир Игнатов

Владимир Игнатов — выпускник историко-филологического факультета Ростовского госуниверситета 1960 года, он закончил учебу с красным дипломом, после чего трудился в должностях лаборанта, преподавателя, после чего стал доктором наук, профессором, заведующим кафедрой, а затем и ректором РИНХа. В дальнейшем он в течение 13 лет работал в должности ректора Северо-Кавказской академии госслужбы.

За свою жизнь Владимир Игнатов выступил автором 450 научных работ, в том числе учебников и монографий. У него был орден Дружбы, медаль «За доблестный труд», почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».