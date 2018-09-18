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Вузы России и КНР договорились о совместных исследованиях для решения проблем Арктики
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Вузы России и КНР договорились о совместных исследованиях для решения проблем Арктики 

ТАСС 18 сентября 2018
ЯКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Ведущие вузы РФ и КНР, входящие в Ассоциацию технических университетов России и Китая, договорились вести совместные научные исследования для решения актуальных проблем Арктического региона в сфере транспорта, строительства и охраны природы. Такое решение принято по итогам первого форума ассоциации по арктическим исследованиям в Якутске.
Первый форум Ассоциации технических университетов России и Китая по арктическим исследованиям проходит в Якутске с 13 по 18 сентября на базе Северо-Восточного федерального университета.
"Самыми актуальными проблемами и вызовами для Арктики являются вопросы обеспечения транспортной доступности, разработки новых строительных технологий для экстремальных климатических условий, а также сохранения хрупкой экосистемы Арктики в условиях промышленного освоения. По этим проблемам создана постоянно действующая площадка ассоциации для научных исследований и образовательных обменов", — рассказал ТАСС проректор по естественному и техническому направлениям Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев.
Он добавил, что по итогам форума будет принята декларация университетов — членов ассоциации. «Следующая встреча тематической площадки состоится через два года в Харбине. Научные и образовательные обмены будут идти теперь на постоянной основе», — отметил проректор.
Ассоциация технических университетов России и Китая создана в 2011 году с целью объединения усилий ведущих технических университетов России и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия академическому обмену студентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. Ассоциация учреждена по инициативе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и Харбинского политехнического университета.
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