На форуме «Город образования» представители школы № 2072 дали мастер-классы

В международном форуме «Город образования» приняли участие руководитель Технопарка Вадим Ануфриев , воспитатель одного из дошкольных подразделений Ирина Дроздова и ученик третьего класса Артур Нуртдинов.

Педагоги и ученик новогиреевского образовательного комплекса № 2072 на международном форуме «Город образования» выступили с мастер-классами по развитию инженерного мышления у дошкольников.

В этой школе все воспитанники дошкольных подразделений занимаются по развивающей программе в группах выходного дня на базе школьного Технопарка.

Вадим Анофриев и Ирина Дроздова на мастер-классе рассказали о том, как проходят занятия у дошкольников в Технопарке; какое оборудование больше всего привлекает детей; как проходят уроки с использованием 3D-ручки и о многом другом. Ответили новогиреевские педагоги и на многочисленные вопросы участников форума.

А третьеклассник Артур Нурутдинов поразил всех своим умением пользоваться современными 3D-технологиями, продемонстрировав отличное владение программой 3D— моделирования «Компас 3D».

Фото — Школа № 2072.