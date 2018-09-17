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На форуме «Город образования» представители школы № 2072 дали мастер-классы
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На форуме «Город образования» представители школы № 2072 дали мастер-классы 

Управа района Новогиреево 17 сентября 2018
Фото: Управа района Новогиреево
В международном форуме «Город образования» приняли участие руководитель Технопарка Вадим Ануфриев, воспитатель одного из дошкольных подразделений Ирина Дроздова и ученик третьего класса Артур Нуртдинов.
Педагоги и ученик новогиреевского образовательного комплекса № 2072 на международном форуме «Город образования» выступили с мастер-классами по развитию инженерного мышления у дошкольников.
В этой школе все воспитанники дошкольных подразделений занимаются по развивающей программе в группах выходного дня на базе школьного Технопарка.
Вадим Анофриев и Ирина Дроздова на мастер-классе рассказали о том, как проходят занятия у дошкольников в Технопарке; какое оборудование больше всего привлекает детей; как проходят уроки с использованием 3D-ручки и о многом другом. Ответили новогиреевские педагоги и на многочисленные вопросы участников форума.
А третьеклассник Артур Нурутдинов поразил всех своим умением пользоваться современными 3D-технологиями, продемонстрировав отличное владение программой 3D— моделирования «Компас 3D».
Фото — Школа № 2072.
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