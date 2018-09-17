Полиция оценит работу директора челябинской школы, погрязшей в поборах

Прокуратура по запросу депутата Госдумы Валерия Гартунга провела проверку в школе № 13, где родителей заставляли сдавать вступительные взносы для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс. Факт поборов подтвердился. Скан ответа Валерий Гартунг выложил в интернет.

Родители первоклассников пожаловались депутату на поборы. В ходе надзорных мероприятий факт принуждения родителей к уплате вступительных взносов за прием детей в школу подтвердился. Сейчас материалы проверки переданы в полицию для оценки в уголовно-правовом поле.

Отмечается, что школа № 13 уже не первый раз становится фигурантом расследования. Директор школы Лариса Рушанина возглавляла Участковую избирательную комиссию, в отношении которой суд вынес приговор о фальсификации выборов в 2011 году.

«С поборами в школе № 13 разберется полиция. Но проблема системная. Директора и учителя фальсифицируют выборы, чтобы протащить во власть депутатов, которые урезают расходы на образование и финансирование школ. И потом этим же директорам приходится идти на новые преступления и собирать с родителей деньги», — отмечает Гартунг.