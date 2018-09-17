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Полиция оценит работу директора челябинской школы, погрязшей в поборах
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Полиция оценит работу директора челябинской школы, погрязшей в поборах 

РИА «ФедералПресс» 17 сентября 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура по запросу депутата Госдумы Валерия Гартунга провела проверку в школе № 13, где родителей заставляли сдавать вступительные взносы для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс. Факт поборов подтвердился. Скан ответа Валерий Гартунг выложил в интернет.
Родители первоклассников пожаловались депутату на поборы. В ходе надзорных мероприятий факт принуждения родителей к уплате вступительных взносов за прием детей в школу подтвердился. Сейчас материалы проверки переданы в полицию для оценки в уголовно-правовом поле.
Отмечается, что школа № 13 уже не первый раз становится фигурантом расследования. Директор школы Лариса Рушанина возглавляла Участковую избирательную комиссию, в отношении которой суд вынес приговор о фальсификации выборов в 2011 году.
«С поборами в школе № 13 разберется полиция. Но проблема системная. Директора и учителя фальсифицируют выборы, чтобы протащить во власть депутатов, которые урезают расходы на образование и финансирование школ. И потом этим же директорам приходится идти на новые преступления и собирать с родителей деньги», — отмечает Гартунг.
Как ранее писал «ФедералПресс», в феврале 2018 года директор школы в Набережных Челнах отказалась принимать ребенка в первый класс. Прокуратура в отношении руководителя возбудила административное дело.
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