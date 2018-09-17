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«Наследники Ползунова» участвуют в олимпиадной школе Фонда Мельниченко
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«Наследники Ползунова» участвуют в олимпиадной школе Фонда Мельниченко 

АиФ — Алтай 17 сентября 2018
Фото: АиФ - Алтай
11 сентября в образовательном центре «Сириус» в Сочи открылась осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко. В течение десяти дней 8 учащихся центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» Илья Ефимов и Михаил Зятьков (11 класс), Мария Дюжева и Дарья Крюкова (10 класс), Александр Дмитриенко и Михаил Немочкин (9 класс), Даниил Горелов и Артем Функ (8 класс) под руководством преподавателей АлтГТУ Е. А. Куклиной, И. Н. Мурыгиной, В. В. Коньшина вместе с представителями других региональных образовательных центров Фонда смогут не только углубить свои знания по химии и физике, но и познакомиться с олимпийской столицей 2014 года, побывать на экскурсиях.
В «Сириусе» воспитанников центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет насыщенная учебная программа, включающая в себя лекции и мастер-классы известных ученых и признанных экспертов, а также ежедневный 6-тичасовой интенсив по подготовке к олимпиадам в соответствии с профилем «Химия» или «Физика». Эту работу с ребятами будут вести преподаватели Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова совместно со своими коллегами из регионов. В таком тесном сотрудничестве состоится обмен опытом и образовательными технологиями, который позволит преподавателям образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко повысить свою квалификацию и усовершенствовать работу с детьми.
Помимо профильной программы, учащихся центров детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко ждет развивающий досуг, занятия спортом, оздоровительные процедуры, а также ознакомительные экскурсии в Сочи, Олимпийский парк и Красную поляну. Для ребят будут созданы все условия, чтобы не только углубить свои знания, но и хорошо отдохнуть.
Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко проходит на площадке образовательного центра «Сириус» впервые. Это лишь первый шаг на пути длительного и многостороннего сотрудничества, которое направлено на раскрытие потенциала одаренных детей и создание системы «социальных лифтов» для талантливой молодежи.
Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Цель работы образовательного центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
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