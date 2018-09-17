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В Воскресной школе при храме Илии пророка скоро начнутся занятия
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В Воскресной школе при храме Илии пророка скоро начнутся занятия 

Управа района Преображенское 17 сентября 2018
Фото: Управа района Преображенское
В минувшие выходные в храме проводился набор детей на новый учебный год.
Запись проводилась в здании исторической резиденции московских митрополитов, которое находится рядом с Илиинским храмом.
Как сообщила директор воскресной школы Галина Богданова, занятия начнутся в следующее воскресенье, 23 сентября. В первую очередь будет отслежен молебен на начало нового учебного года. Затем запланированы открытые уроки и небольшая экскурсия по храму для родителей. В течение этого года дети будут осваивать основы христианства и Закон Божий, также их научат правильному церковному пению. Кроме того их ожидают и творческие занятия, а также паломнические поездки.
Школа существует с 2004 года. К главным праздникам её воспитанники обычно готовят театрализованные представления для прихожан и гостей церкви. Параллельно по традиции организуется выставка конкурсных работ ребят.
Подробности можно уточнить непосредственно у директора школы по телефону: +79651584623.
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