Сплав науки и технологий: Легендарный ВУЗ отметил 100-летие

Среди выпускников МИСиС — 66 Героев Советского Союза и Социалистического труда.

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» отметил 100 лет со дня основания Московской горной академии, преемником которой он является.

Тысячи студентов и выпускников собрались на набережной в Парке Горького, чтобы поздравить альма-матер с первым вековым юбилеем. Среди них — выпускник кафедры Материаловедения полупроводников Института новых материалов и нанотехнологий Андрей Воронин . Волею случая так получилось, что для Андрея «МИСиС» — это не просто родной университет, но и практически второй дом: здесь несколько десятилетий назад учился его отец, здесь же кандидатскую диссертацию в прошлом году защитил и он сам. — Выпускники для университетов — это самая большая гордость и радость, — говорит заместитель министра науки и образования России Марина Боровская. — Ректоры и коллективы педагогов стремятся вкладывать самые лучшие помыслы в тех ребят, которые находятся под их покровительством. И мы готовы поддерживать каждого из тех, кто решил посвятить свою жизнь передовым сферам будущего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алевтина Черникова , Ректор НИТУ «МИСиС», профессор, доктор экономических наук

Все эти годы наши выпускники — ведущие ученые, руководители крупных предприятий и целых отраслей— отвечали на вызовы времени. Один век меняет другой, но неизменным остается одно: сердце отечественной металлургии, горного дела, материаловедения всегда здесь. У нас учатся инженеры будущего, специалисты высокотехнологичных отраслей промышленности. Мы открываем новый век и ставим перед собой цель стать одним из лучших технологических университетов мира.