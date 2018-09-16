Ещё
Сплав науки и технологий: Легендарный ВУЗ отметил 100-летие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сплав науки и технологий: Легендарный ВУЗ отметил 100-летие 

Вечерняя Москва 16 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Среди выпускников МИСиС — 66 Героев Советского Союза и Социалистического труда.
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» отметил 100 лет со дня основания Московской горной академии, преемником которой он является.
Тысячи студентов и выпускников собрались на набережной в Парке Горького, чтобы поздравить альма-матер с первым вековым юбилеем. Среди них — выпускник кафедры Материаловедения полупроводников Института новых материалов и нанотехнологий Андрей Воронин. Волею случая так получилось, что для Андрея «МИСиС» — это не просто родной университет, но и практически второй дом: здесь несколько десятилетий назад учился его отец, здесь же кандидатскую диссертацию в прошлом году защитил и он сам. — Выпускники для университетов — это самая большая гордость и радость, — говорит заместитель министра науки и образования России Марина Боровская. — Ректоры и коллективы педагогов стремятся вкладывать самые лучшие помыслы в тех ребят, которые находятся под их покровительством. И мы готовы поддерживать каждого из тех, кто решил посвятить свою жизнь передовым сферам будущего.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алевтина Черникова, Ректор НИТУ «МИСиС», профессор, доктор экономических наук
Все эти годы наши выпускники — ведущие ученые, руководители крупных предприятий и целых отраслей— отвечали на вызовы времени. Один век меняет другой, но неизменным остается одно: сердце отечественной металлургии, горного дела, материаловедения всегда здесь. У нас учатся инженеры будущего, специалисты высокотехнологичных отраслей промышленности. Мы открываем новый век и ставим перед собой цель стать одним из лучших технологических университетов мира.
Вечерняя Москва: последние новости
Юные изобретатели упрощают жизнь взрослым Александр Кибовский: Детское творчество развиваем системно Олимпиады позволяют детям раскрыть свои способности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется публично отдуваться»: Израиль о сбитом Ил-2024
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20381
Раскрыт секрет недоласканных женщин9
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Стал известен ответ Путина Нетаньяху639
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение