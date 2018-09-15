Около 4 тыс. первокурсников КБР приняли участие в параде российского студенчества

НАЛЬЧИК , 15 сентября. / ТАСС /. Около 4 тыс. первокурсников из 13 образовательных учреждений Кабардино-Балкарии (КБР) приняли участие в XVII параде российского студенчества, который состоялся в Нальчике. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Михаил Сенич.

"На площади 400-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России в Нальчике собралось около 4 тыс. представителей 13 образовательных учреждений республики. Они с транспарантами и флагами своих учебных заведений направились к главному корпусу КБГУ по улице Ногмова. Большая делегация была из числа студентов-иностранцев, в основном представители Индии", — сказал Сенич.

На здании главного корпуса КБГУ был установлен большой экран, на котором транслировался телемост с 48 городами России, которые приняли участие в параде. «Нальчик подключился к эфиру в 14:08 мск, и студенты подтвердили, что готовы принять клятву. Далее к ним с приветственным словом обратились и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауэс Кумыков и представители вузов республики. Завершилось все большим концертом», — добавил Сенич.

Парад российского студенчества с 2002 года проходит ежегодно в сентябре. В КБР он состоялся в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета гранта победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Совета проректоров России (победителем был признан КБГУ).