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Около 4 тыс. первокурсников КБР приняли участие в параде российского студенчества
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Около 4 тыс. первокурсников КБР приняли участие в параде российского студенчества 

ТАСС 15 сентября 2018
НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Около 4 тыс. первокурсников из 13 образовательных учреждений Кабардино-Балкарии (КБР) приняли участие в XVII параде российского студенчества, который состоялся в Нальчике. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Михаил Сенич.
"На площади 400-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России в Нальчике собралось около 4 тыс. представителей 13 образовательных учреждений республики. Они с транспарантами и флагами своих учебных заведений направились к главному корпусу КБГУ по улице Ногмова. Большая делегация была из числа студентов-иностранцев, в основном представители Индии", — сказал Сенич.
На здании главного корпуса КБГУ был установлен большой экран, на котором транслировался телемост с 48 городами России, которые приняли участие в параде. «Нальчик подключился к эфиру в 14:08 мск, и студенты подтвердили, что готовы принять клятву. Далее к ним с приветственным словом обратились и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауэс Кумыков и представители вузов республики. Завершилось все большим концертом», — добавил Сенич.
Парад российского студенчества с 2002 года проходит ежегодно в сентябре. В КБР он состоялся в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета гранта победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Совета проректоров России (победителем был признан КБГУ).
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