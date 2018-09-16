Акция «Добрые уроки» стартовала в школах РФ

Акция «Добрые уроки» стартовала в школах России

15 сентября в школах по всей стране стартовала акция "Всероссийский добрый урок", которая продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Главная задача проекта — рассказать школьникам о добровольческом движении в России . В ходе акции сотрудники волонтерских центров расскажут учащимся о том, как организовать добровольческую деятельность в школе и какие проекты могут им в этом помочь.

"Мы уже три года проводим акцию "Добрые уроки" и видим результат: неравнодушных ребят, которые присоединяются к волонтерскому движению, становится больше, они узнают об организациях, фондах, работающих в их городах и поселках. Тысячи детей, вдохновившись примерами волонтеров, придумывают свое доброе дело, оформляют в проект, объединяются в команды и дальше продолжают заниматься волонтерством уже в составе школьного отряда, которые мы объединяем и сопровождаем в течение года в рамках Лиги добровольческих отрядов", — рассказал член координационного совета Российского движения школьников, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Акция "Всероссийский добрый урок" организована Ассоциацией волонтерских центров, ФГБУ "Росдетцентр", Российским движением школьников, а также дирекцией по проведению Года добровольца (волонтера) в России.