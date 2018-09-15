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Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья готовятся к экзаменам
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Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья готовятся к экзаменам 

АиФ-Оренбург 15 сентября 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды теперь имеют возможность ознакомиться со сборниками экзаменационных заданий для 9 и 11 классов. Учебники были опубликованы федеральным институтом педагогических измерений на официальном сайте.
Всего сборники заданий охватывают 11 школьных предметов. Для будущих выпускников 11 классов, страдающих слепотой, также опубликованы сборники подготовки к государственной итоговой аттестации.
Отметим, что ученики с ОВЗ наделены правом выбирать в какой форме они будут сдавать экзамен. На выбор представлены три варианта сдачи — единый и основной госэкзамены и государственный выпускной экзамен.
В пресс-службе министерства образования Оренбургской области подчеркнули, что в отличие от ЕГЭ и ОГЭ, государственный выпускной экзамен проводится в письменной и устной форме с традиционным использованием тем, текстов, билетов и заданий.
Для экзаменуемых с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия. Теперь ребятам помогают ассистенты, а в проведении экзаменов задействованы специальные технические средства. Сдать экзамены будущие выпускники смогут не только в школах, но и в больницах, а также на дому.
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