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«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
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Школьники из Петербурга сняли на видео оскорблявшую их учительницу 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Преподавательница одной из школ Санкт-Петербурга назвала своих учеников бедными и тупыми. Один из них запечатлел этот момент на видео.
На записи, опубликованной пабликом LIFE SHOT, учительница жалуется на дисциплину в этом учебном заведении и ругает детей, объясняя их непослушание тем, что в школу приходят «бедные и убогие».
«Когда-нибудь дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет?! Потому что убогие приходят!» — восклицает в сердцах она.
Женщина также возмущается тем, что ее воспитанники — «тупые совсем навсегда».
По данным ФАН, учительница преподает музыку, а ее педагогический стаж составляет более 30 лет. При этом отмечается, что ранее на учительницу уже поступали жалобы.
URA.RU сообщает, что инцидент произошел в школе № 695 Санкт-Петербурга.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как учительница из Красногорска заставила учеников бить одноклассника.
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