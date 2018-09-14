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Вешняковцам расскажут о дополнительном образовании в Школе № 892
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Вешняковцам расскажут о дополнительном образовании в Школе № 892 

Управа района Вешняки 14 сентября 2018
Фото: Управа района Вешняки
В субботу, 15 сентября, в Школе № 892 пройдёт ярмарка дополнительного образования.
На мероприятие приглашают детей и взрослых. Специально к ярмарке ребята из кружков и секций дополнительного образования готовят свои презентации.
В образовательной организации можно получить новые знания и умения по нескольким направлениям: физкультурно-спортивному, естественнонаучному, техническому, туристско-краеведческому, социально-педагогическому и художественному. Школьники занимаются в кружках по математике, химии, финансовой грамотности, осваивают этикет, ораторское искусство, политологию, военное дело и многое другое.
В рамках ярмарки дополнительного образования вешняковцы смогут поподробнее узнать обо всех направлениях и задать интересующие их вопросы. Мероприятие состоится по адресу: ул. Реутовская, д. 2А, актовый зал. Начало в 12:00.
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