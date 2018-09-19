В Москве проходит акция «Родительский патруль» 

После того, как начался новый учебный год дорожные полицейские и родители школьников вышли на улицы Москвы, чтобы напомнить детям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.
На прошлой неделе, когда дети направлялись в школу, их встречал «Родительский патруль». Сотрудники ГИБДД и представители родительского комитета школы № 854 провели разъяснительную работу, в которой они объяснили детям и их родителям о том, как нужно применять на верхней одежде и рюкзаках школьников светоотражающих элементов.
Родителям-автомобилистам волонтеры патруля рассказали основные правила перевозки детей в автомобилях. Инспекторы ГИБДД просят родителей сопровождающих детей, уделять особое внимание обеспечению безопасности детей на улично-дорожной сети.