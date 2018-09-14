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«Атомстройкомплекс» взялся за строительство екатеринбургской школы №80
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«Атомстройкомплекс» взялся за строительство екатеринбургской школы №80 

Уралинформбюро 14 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
В конце августа «Атомстройкомплекс» вышел на стройплощадку школы №80 в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш — первый камень в ее основание заложил глава горадминистрации Александр Якоб. Старое здание, построенное еще в 1936 году, было признано аварийным и снесено в прошлом году. На его месте появится современное — переменой этажности (2-3-4 этажа).
Вместимость обновленной СОШ №80 вырастет до 1 000 учеников или 42 классов: ее смогут одновременно посещать 384 ученика (16 классов) младшей школы и 616 учеников (26 классов) старшей школы.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Атомстройкомплекса», строящееся здание имеет П-образную форму и поделено на три функциональных блока: помимо отдельных «отсеков» младшей и старшей школы запроектирован блок с общешкольными помещениями.
Эффективно проработана прилегающая территория — зона отдыха будет расположена рядом с главным входом и включит отдельные площадки для младшей, средней и старшей школы. На западной части участка разместится спортивный блок с полем для мини-футбола, площадкой для баскетбола и волейбола, местом для прыжков в длину и воркаут-зоной. Территория будет озеленена и огорожена.
Школа будет оснащена по самым современным стандартам: кабинеты укомплектуют компьютерами и проекторами, в актовом зале будет предусмотрено световое и звуковое оборудование для проведения спектаклей и концертов, а возможностям пищеблока позавидуют рестораны.
Согласно контракту строительство должно завершиться в 2021 году.
В портфеле «Атомстройкомплекса» есть несколько успешно реализованных проектов школ: в том числе реконструкция гимназии №104 (здание в стиле конструктивизма) и строительство нового здания французской гимназии № 39 — сегодня эта школа считается одной из лучших в Екатеринбурге.
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