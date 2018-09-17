Ещё в одной школе Екатеринбурга выявили случай заболевания менингитом

Это гимназия №120.

В городском департаменте образования подтвердили факт заболевания, но отметили, что речь идёт только об одном случае.

«Заболел ребёнок из третьего класса, в этом классе объявлен карантин», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что в помещении проводится противовирусная обработка.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что заболевший ребёнок госпитализирован.

«Предварительный диагноз — серозный менингит, вызванный энтеровирусной инфекцией», — добавили в ведомстве.

Ранее власти Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, заболевших менингитом.

Также кандидат медицинских наук Валерий Волжанин в беседе с Пятым каналом рассказал, чем опасен менингит.