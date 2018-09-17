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Ещё в одной школе Екатеринбурга выявили случай заболевания менингитом
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Ещё в одной школе Екатеринбурга выявили случай заболевания менингитом 

RT на русском + ещё 67 17 сентября 2018
Фото: e1.ru
Это гимназия №120.
В городском департаменте образования подтвердили факт заболевания, но отметили, что речь идёт только об одном случае.
«Заболел ребёнок из третьего класса, в этом классе объявлен карантин», — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что в помещении проводится противовирусная обработка.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что заболевший ребёнок госпитализирован.
«Предварительный диагноз — серозный менингит, вызванный энтеровирусной инфекцией», — добавили в ведомстве.
Ранее власти Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, заболевших менингитом.
Также кандидат медицинских наук Валерий Волжанин в беседе с Пятым каналом рассказал, чем опасен менингит.
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