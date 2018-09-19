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Россияне поддержали запрет смартфонов в школе
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Три четверти россиян поддерживают запрет мобильных телефонов в школе 

BFM.RU + ещё 99 19 сентября 2018
Фото: Reuters
Абсолютное большинство россиян — 73% — поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время школьных занятий. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.
«Большинство россиян (83%) считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться», — говорится в материалах ВЦИОМ.
Две трети респондентов (69%) считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов, уточняется в исследовании.
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