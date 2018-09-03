Телеканал «МИР» ищет креативных студентов

Телеканал «МИР» запустил масштабный проект, который объединит учащихся стран СНГ и Грузии . В обмен на оригинальные фото и видео студенты смогут получить стажировку на телеканале.

Принять участие проекте «В прямом эфире — 1 сентября» смогут студенты вузов старше 18 лет. Для этого им необходимо выложить в социальную сеть Instagram фото или видео, длящееся не более 30 секунд, с хештегом #1сентябрянамире. Профиль участника на время проведения акции должен быть открытым.

"Задача участников — сделать эмоциональный стоп-кадр Дня знаний. Это может быть как просто фото или селфи, так и наполненное драматургией видео. Чем оригинальнее подход, тем выше шансы на победу", — рассказал руководитель Службы продвижения МТРК «Мир» Сергей Гревцев.

Интересные и оригинальные работы участников конкурса будут показаны в эфире телеканала и отмечены памятными призами. Главный приз акции — стажировка на телеканале «МИР». Если участник проявит себя, то ему могут предложить официальное трудоустройство.

Проект «В прямом эфире — 1 сентября» (18+) стартовал 1 сентября и продлится до 20 сентября. «Не во всех странах учебный год начинается строго 1 сентября. В Грузии и Азербайджане, например, учиться начинают в середине месяца. Поэтому 1 сентября — это скорее символ, метафора начала нового учебного года. Наша главная цель — объединить студентов из Москвы, Петербурга, Астаны, Минска, Тбилиси и других городов и передать настроение, пожалуй, лучшей поры в жизни — студенческих лет», — отметил Сергей Гревцев.

Также к участию приглашаются вузы стран СНГ и Грузии. Чтобы стать официальным партнером акции, представителям вузов необходимо отправить заявку на почту 0109mir@mirtv.ru. Вуз-победитель получает специальный приз — мастер-класс от журналистов телеканала «МИР» в стенах учебного заведения.