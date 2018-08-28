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Студенты в РФ получат звание без службы в армии
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Российские студенты смогут получить звание без службы в армии 

РИА Новости 2 часа назад
Студенты всех российских гражданских вузов смогут получить воинское звание и специальность, не проходя службу в армии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.
Отмечается, что студенты вузов, где нет военных кафедр, получат возможность пройти подготовку в учебных военных центрах (УВЦ) при других университетах. Пилотный этап проекта стартовал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета, а в дальнейшем его планируется расширить и на всю страну.
Для того чтобы поступить в УВЦ, студенту необходимо будет подать туда заявление и быть годным к службе по состоянию здоровья. Обучение в таких центрах будет осуществляться за счет Минобороны. Желающие получить звание сержанта будут проходить подготовку в течение двух лет, а звание рядового — полтора года.
Всем студентам, которые будут учиться в УВЦ, будет выделен один день в неделю. Конкретные дни будут согласовываться между конкретным университетом и УВЦ.
После окончания подготовки каждый студент получит военный билет, где будет указано его звание и военная специальность. Кроме того, все выпускники УВЦ смогут подписать контракт на дальнейшее прохождение военной службы по контракту.
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