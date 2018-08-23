Подмосковные школы проведут экологический урок о раздельном сборе мусора 

КРАСНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Единый экологический урок пройдет 3 сентября во всех классах общеобразовательных учреждений Московской области, сообщила в четверг начальник управления воспитания и дополнительного образования детей министерства образования Подмосковья Ольга Ляпистова.
По ее словам, урок поможет понять детям значимость раздельного сбора мусора, а экологическое просвещение школьников будет носить постоянный характер.
"На протяжении всего учебного года каждый классный руководитель в каждом классе должен провести не менее четырех классных часов, посвященных раздельному сбору отходов", — сказала Ляпистова в ходе пресс-конференции «Школа утилизации — электроника», организованной Минмособлимущества.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.