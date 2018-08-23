Подмосковные школы проведут экологический урок о раздельном сборе мусора

По ее словам, урок поможет понять детям значимость раздельного сбора мусора, а экологическое просвещение школьников будет носить постоянный характер.

"На протяжении всего учебного года каждый классный руководитель в каждом классе должен провести не менее четырех классных часов, посвященных раздельному сбору отходов", — сказала Ляпистова в ходе пресс-конференции «Школа утилизации — электроника», организованной Минмособлимущества.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.