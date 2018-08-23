МГУ предстоит расчистить около 300 тыс. кубометров мусора на территории под техцентр 

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова предстоит расчистить почти 300 тыс. кубометров мусора на территории, расположенной между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом, где планируется создание инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы». Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее пользователи соцсетей пожаловались на захламленность территории, которая отведена под технологический центр МГУ. Отмечалось, что «по виду и запаху» место напоминает «классический полигон ТБО в худшем смысле».
"В настоящее время ведутся работы по расчистке территории и вывозу мусора, объем которого весьма внушительный — около 300 тыс. кубометров" — сообщили в пресс-службе.
В вузе добавили, что задолго до передачи новых участков университету и в течение длительного времени земли использовались различными организациями под незаконные частные постройки, а также свалки строительного и бытового мусора. В связи с этим вуз обратился к городским властям за содействием в очистке территории и получил соответствующую поддержку.
"Московский университет планирует совместно с городскими властями в ближайшее время восстановить экологическое благополучие этих земель и продолжить развитие новой территории в интересах жителей и гостей Москвы", — сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее на территории между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом была организована несанкционированная свалка бытовых отходов, куда регулярно подъезжали машины с мусором, который затем сжигали.