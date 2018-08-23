МГУ предстоит расчистить около 300 тыс. кубометров мусора на территории под техцентр

Ранее пользователи соцсетей пожаловались на захламленность территории, которая отведена под технологический центр МГУ. Отмечалось, что «по виду и запаху» место напоминает «классический полигон ТБО в худшем смысле».

"В настоящее время ведутся работы по расчистке территории и вывозу мусора, объем которого весьма внушительный — около 300 тыс. кубометров" — сообщили в пресс-службе.

В вузе добавили, что задолго до передачи новых участков университету и в течение длительного времени земли использовались различными организациями под незаконные частные постройки, а также свалки строительного и бытового мусора. В связи с этим вуз обратился к городским властям за содействием в очистке территории и получил соответствующую поддержку.

"Московский университет планирует совместно с городскими властями в ближайшее время восстановить экологическое благополучие этих земель и продолжить развитие новой территории в интересах жителей и гостей Москвы", — сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее на территории между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом была организована несанкционированная свалка бытовых отходов, куда регулярно подъезжали машины с мусором, который затем сжигали.