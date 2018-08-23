От тетрадей до планшетов: сколько в Самаре стоит собрать ребенка в школу

В 2018 году в Самаре за парты впервые сядут 14 тысяч детей

До 1 сентября остается всего полторы недели, а значит, нужно срочно готовить ребенка к школе. Траты предстоят немалые. Только на покупку тетрадей и учебников уйдёт около 3 500 рублей. Сколько еще денег готовить — в обзоре 63.ru.

В 2018 году за школьные парты в Самарской области сядут более 300 тысяч учеников. При этом только в Самаре в первый класс пойдут почти 14 тысяч детей. В преддверии Дня знаний следует учесть покупку букета для учительницы. Работники Самарастата подсчитали, что цена одного цветка в среднем составляет 100 рублей. То есть букет из пяти будет стоить около 500 рублей.

Но, конечно, важнее обеспечить ребенка на трудовые будни. Один из главных пунктов в списке покупок к школе — учебные принадлежности.

— Обычный набор школьных принадлежностей обойдется в среднем в 4 016 рублей. В эту стоимость входят тетради — 72 рубля за 10 штук, авторучки — 187 рублей за 10 штук, карандаши — 138 рублей за 10 штук, учебники и пособия — 3 444 рубля за 10 штук, а также набор фломастеров за 98 рублей и альбом для рисования за 76 рублей. Как правило, родители не экономят на покупке портфеля. В самарских магазинах его продают в среднем за 3 074 рубля, — сообщили представители Самарастата.

Следующий пункт — школьная форма. Минимальный набор одежды для мальчика обойдётся в среднем в 3 021 рубль. В стандартный комплект входят брюки из полушерстяной ткани — 1 447 рублей, рубашка — 669 рублей, джемпер — 905 рублей.

Набор одежды для девочки будет стоить существенно дороже — 4 654 рубля. В него входят юбка из полушерстяной ткани — 1 137 рублей, блузка — 1 136 рублей, платье-костюм, сарафан — 1 476 рублей, джемпер — 905 рублей.

Для уроков физкультуры ребенку также потребуется спортивный костюм. В среднем он стоит около 1 817 рублей. При этом каждую итоговую сумму нужно умножить как минимум вдвое. Ведь у ребенка должен быть сменный комплект одежды.

В список необходимого добавим стоимость первой и второй обуви. Ботинки стоят около 1 903 рублей, туфли — 963 рубля, кроссовки — 1 075 рублей. На обувь в среднем уйдёт 3 941 рубль.

В итоге затраты на школьную форму для мальчика составят в среднем от 8 779 рублей, для девочки — 10 412 рублей. И это без учёта колготок, носков и дополнительных аксессуаров для девочек.

Таким образом, на подготовку ребенка к школе родителям нужно потратить более 20 тысяч рублей. Те, кто решится приобрести дополнительно технику для своего чада — компьютер, ноутбук или планшет, потратят как минимум на 9–23 тысячи рублей больше.

А сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?

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