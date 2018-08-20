В РФ хотят ввести «класс возможностей»

В Госдуме предложили ввести в России «класс возможностей» для выпускников школ

Как пояснил парламентарий, окончившие школу молодые люди не всегда могут самостоятельно определиться с профессией: порой они поступают в вуз по совету родителей, за компанию с друзьями или же по причине престижа университета.

В результате этого люди могут остаться равнодушными к своему делу или вовсе разочаровываться в жизни.

Для решения проблемы предлагается создать «класс возможностей», куда человек по желанию будет переходить после окончания школы: выпускник школы в течение года сможет заключить временный контракт с интересующей его организацией и пройти в ней стажировку.

Учащемуся «класса» на период действия соглашения должны будут предоставить жильё и «стипендию».

«Таким образом абитуриент получает отличный шанс лично попробовать свои силы на том или ином предприятии по всей стране. Руководство корпораций, предприятий и заводов не должно им в этом отказывать. Изучив возможности будущей специальности, молодой человек пойдёт учиться с гораздо большим энтузиазмом, поскольку у него появится стимул к обучению — собственная стратегия по построению будущей успешной карьеры… С введением «класса возможностей» мы начнём получать грамотных специалистов, любящих свою профессию и разбирающихся во всех её тонкостях. Кроме того, это будут счастливые люди, занимающиеся тем, что им по душе», — следует из обращения.

По замыслу автора инициативы, учащимся «класса возможностей» необходимо будет дать скидку 50% на проезд в различных видах транспорта по всей стране, а молодым людям — отсрочку от армии на год.

Чернышов отметил, что если результат стажировки устроит обе стороны, то руководство предприятия сможет взять на себя своего рода шефство над студентом в период его обучения в вузе.

Например, по своему желанию премируя его за отличные оценки.