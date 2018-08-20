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В РФ хотят ввести «класс возможностей»
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В Госдуме предложили ввести в России «класс возможностей» для выпускников школ 

RT на русском 44 минуты назад
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру просвещения России Ольге Васильевой обращение (есть в распоряжении RT), в котором предложил создать в стране «класс возможностей» для выпускников школ.
Как пояснил парламентарий, окончившие школу молодые люди не всегда могут самостоятельно определиться с профессией: порой они поступают в вуз по совету родителей, за компанию с друзьями или же по причине престижа университета.
В результате этого люди могут остаться равнодушными к своему делу или вовсе разочаровываться в жизни.
Для решения проблемы предлагается создать «класс возможностей», куда человек по желанию будет переходить после окончания школы: выпускник школы в течение года сможет заключить временный контракт с интересующей его организацией и пройти в ней стажировку.
Учащемуся «класса» на период действия соглашения должны будут предоставить жильё и «стипендию».
«Таким образом абитуриент получает отличный шанс лично попробовать свои силы на том или ином предприятии по всей стране. Руководство корпораций, предприятий и заводов не должно им в этом отказывать. Изучив возможности будущей специальности, молодой человек пойдёт учиться с гораздо большим энтузиазмом, поскольку у него появится стимул к обучению — собственная стратегия по построению будущей успешной карьеры… С введением «класса возможностей» мы начнём получать грамотных специалистов, любящих свою профессию и разбирающихся во всех её тонкостях. Кроме того, это будут счастливые люди, занимающиеся тем, что им по душе», — следует из обращения.
По замыслу автора инициативы, учащимся «класса возможностей» необходимо будет дать скидку 50% на проезд в различных видах транспорта по всей стране, а молодым людям — отсрочку от армии на год.
Чернышов отметил, что если результат стажировки устроит обе стороны, то руководство предприятия сможет взять на себя своего рода шефство над студентом в период его обучения в вузе.
Например, по своему желанию премируя его за отличные оценки.
Ранее в Росстате назвали субъекты России, в которых зафиксированы самые высокие и низкие цены на школьные учебники, ранцы и тетради.
RT на русском: последние новости
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