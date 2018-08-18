Минобразования Северной Осетии уточнило дату начала учебного года

ЦХИНВАЛ, 18 авг — Sputnik . Министерство образования и науки Северной Осетии рассказало о сроках начала учебного года в республике в 2018 году. Как сообщили в ведомстве порталу Ossetia News, во всех районах республики, кроме Правобережного, школьники проведут линейки 1 сентября.

"Почти во всех школах республики учебный год начнется 1 сентября, проведут линейки, прозвенит первый звонок. Исключением станут образовательные учреждения Правобережного района, там учебный год начнется 5 сентября", — говорится в сообщении Минобразования

Ранее министр образования Южной Осетии Натали Гассиева заявила о переносе начала учебного года в республике с 1 сентября в связи с годовщиной Бесланской трагедии. Позже указ об установлении 5 сентября датой начала учебы подписал президент республики Анатолий Бибилов

1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники 1128 человек и удерживали их в течение трех дней в заминированном спортивном зале бесланской школы №1. В результате теракта погибли 334 человека.