Ещё
Минобразования Северной Осетии уточнило дату начала учебного года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобразования Северной Осетии уточнило дату начала учебного года 

Sputnik Южная Осетия 55 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 18 авг — Sputnik. Министерство образования и науки Северной Осетии рассказало о сроках начала учебного года в республике в 2018 году. Как сообщили в ведомстве порталу Ossetia News, во всех районах республики, кроме Правобережного, школьники проведут линейки 1 сентября.
"Почти во всех школах республики учебный год начнется 1 сентября, проведут линейки, прозвенит первый звонок. Исключением станут образовательные учреждения Правобережного района, там учебный год начнется 5 сентября", — говорится в сообщении Минобразования.
Ранее министр образования Южной Осетии Натали Гассиева заявила о переносе начала учебного года в республике с 1 сентября в связи с годовщиной Бесланской трагедии. Позже указ об установлении 5 сентября датой начала учебы подписал президент республики Анатолий Бибилов.
1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники 1128 человек и удерживали их в течение трех дней в заминированном спортивном зале бесланской школы №1. В результате теракта погибли 334 человека.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Студентов-юристов ЮОГУ познакомят с работой криминальной милиции В мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли "жучок" В Северной Осетии намерены развивать внутренний туризм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина не вернет России многомиллионные долги301
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе55
Умер Кофи Аннан52
Китай пришел в ярость из-за громкого заявления США156
Раскрыта правда о смерти Меньшова6
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
00:42
Британский флот испугался активности России в море
Войска Армия
00:21
Умер Кофи Аннан
В мире Другое
02:05
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе
Общество Происшествия
01:57
Третья попытка: «Механик Погодин» отбился от инспекции
В мире Статьи
01:57
Украина не вернет России многомиллионные долги
Оружие В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение