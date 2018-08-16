ЕГЭ ждут изменения

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«Известия»: Рособрнадзор обсуждает полный переход на перекрестную проверку ЕГЭ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Рособрнадзор обсуждает постепенный переход к перекрестной проверке Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — при такой системе все работы будут отправляться на проверку в другие регионы. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) — разработчика экзаменационных материалов.
Как пояснили изданию в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, часть работ проверяется по такой системе уже сейчас, и постепенно объемы материалов, отправляемых в отличные от места написания ЕГЭ регионы, наращиваются. В то же время в Рособрнадзоре отметили, что прежде чем полностью перейти на перекрестную проверку, необходимо оценить целесообразность и возможные риски. В российских регионах, по данным службы, уже совершенствуется подготовка и работа предметных комиссий.
Как уточняет газета, технологии подобной перекрестной проверки применялись в отдельных случаях в течение последних семи лет, однако теперь речь идет о полном переходе на новую систему. Директор ФИПИ Оксана Решетникова пояснила газете, что передача заполненных контрольных измерительных материалов в другие регионы позволит повысить объективность оценки.
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