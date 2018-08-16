Школьники Самарской области приняли участие в проекте по профориентации в сфере IT

Программа стартовала в 2011 году. Уже восьмой год подряд сотрудники департамента информационных технологий и связи Самарской области и представители интернет-провайдеров (МегаФон, Ростелеком МТС ) выезжают в детские оздоровительные лагеря Самарской области с серией презентаций и семинаров. За этот период в программе приняло участие почти 14 тыс. школьников.

Во время летних каникул специалисты департамента помогали школьникам определиться с выбором средних специальных и высших учебных заведений для получения востребованных на рынке труда IT-специальностей.

Операторы, в свою очередь, рассказывали молодому поколению о правилах поведения во Всемирной паутине, основах защиты персональных данных, о существующих видах угроз, способах их распространения и методах борьбы с ними. Особое внимание уделялось правилам поведения в социальных сетях и психологической защиты от негативных воздействий и агрессии. Занятия проходили в игровой форме.

В 2018 г. в проекте были задействованы 12 летних оздоровительных лагерей, в которых порядка 1,5 тыс. ребят смогли познакомиться со всеми новинками в области информационных технологий и мобильной связи.

Пятый год подряд в проекте по профориентации школьников также участвовали и представители проекта «Инженерная сила», основной целью которого является содействие популяризации инженерно-технических профессий, в том числе в области робототехники, среди детей и молодежи.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Денис Шевченко подчеркнул: «Самарская область испытывает дефицит кадров IT-специальностей. На последней стратегической сессии, которую проводил глава региона Самарской области Дмитрий Азаров по инвестиционному развитию региона и цифровой экономике, он озвучил такие цифры: ежегодная потребность в выпускниках этой специальности — порядка трех тысяч к уже выпускаемым трем тысячам нашими вузами. Поэтому нам уже сегодня надо думать о том, как формировать кадровый потенциал для экономики региона. Проект, который мы с операторами связи развиваем уже восьмой год, не только решает вопросы профориентации школьников, но и дает им знания, как безопасно вести себя в сети Интернет, не стать жертвами мошенников, а это тоже очень важно».

"Мы живем в революционное время, когда прежние рабочие модели уже не функционируют. Сегодня для того, чтобы изменить мир, нужны только компьютер, доступ в Интернет и хорошая идея. Эти инструменты дают возможность строить карьеру в любой точке планеты, развивать свой собственный бизнес, заниматься творчеством. Об этом мы говорим с ребятами и видим, что тема поиска своего места в цифровом будущем для них очень важна", — отметил директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Иванов

По словам директора Самарского отделения компании «МегаФон» Максима Токаренко, компания уже много лет в сотрудничестве с департаментом информационных технологий и связи Самарской области проводит необычные уроки, на которых в увлекательной форме школьники узнают много нового о безопасной мобильной связи.