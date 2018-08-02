Россияне разочаровались в высшем образовании

Россияне теряют интерес к высшему образованию. В жизни и без этого можно хорошо устроиться, а значимость дипломов сильно преувеличена, полагают они. Согласно исследованию ВЦИОМ , в 2008 году такой точки зрения придерживалось 45% респондентов, а сегодня уже 56%.

Наиболее высока эта доля среди молодежи 18-24 лет (72%). Наблюдается положительная динамика и среди людей 25-45 лет. Только представители старшего поколения продолжают твердо верить, что высшее образование — залог успешной карьеры (в этой возрастной категории так считает 73%).

В целом же 63% опрошенных полагают, что диплом дает больше шансов на продвижение по карьерной лестнице. Десять лет назад их было на 10% больше. А каждый второй россиянин (51%) опровергает тезис о том, что без высшего образования человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу.

Между дипломом и зарплатой

Привлекательность высшего образования снижается по многим причинам. Первая — качество самого высшего образования. При большом количестве вузов в России хорошее образование дают единицы, в лучшем случае, десятки из них.

Александр Чепуренко. «Все остальные выполняют какие-то другие функции, которые никак не связаны с функцией получения знаний и навыков. Это отсрочка от армии, что-то еще. Но не образование», — отмечает профессор ВШЭ

Вторая причина — ситуация на рынке труда. Огромное количество выпускников с дипломами о высшем образовании на сегодняшний день в России не могут найти занятости вообще, либо находят ее в тех видах деятельности, где этот диплом и не нужен.

«Из-за несогласованности между выпуском, его количеством и качеством и потребностями рынка труда у россиян растет скепсис в отношении того, а нужно ли высшее образование вообще», — продолжает эксперт.

Его коллега, профессор ВШЭ Наталья Тихонова добавляет, что так называемая рента, которую дает высшее образование в виде прибавки в доходах на каждый год обучения, постепенно становится все меньше и меньше. Этот процесс идет примерно с 2007 года, что также снижает мотивацию к получению диплома вуза.

«У нас переизбыток людей с высшим образованием, поэтому и им места не находится, и зарплаты на ряде мест, предполагающих наличие высшего образования, достаточно низкие. И при этом есть возможность работать там, где людей не хватает, соответственно, зарплаты более высокие, а высшее образование отнюдь не предполагается — начиная с дальнобойщиков и заканчивая фрезеровщиками», — говорит социолог.

Людей можно понять, но для экономики в целом это плохой сигнал, считает она. Он означает, что диспропорции, которые есть в российской экономике, когда люди с высшим образованием получают относительно низкие зарплаты, уже настолько бьют в глаза, что их не замечает только ленивый.

В нормальной экономике люди с высшим образованием должны зарабатывать намного больше, потому что там ты получаешь отдачу на инвестиции. А инвестиции — это не только вложения в какие-то акции, но и в человеческий капитал — свой собственный и своих детей. Это и финансовые инвестиции, и время, и потерянные доходы за период, когда вы учитесь, а не работаете. И все это предполагает, что на инвестиции должна быть отдача.

Согласно исследованию Boston Consulting GroupТак, по уровню доходов интеллектуальный труд в России не сильно отличается от физического: разница в зарплате водителя и врача, например, составляет всего 20% (в США — 261%, в Германии — 174%, в Бразилии — 172%).

Стремление к равновесию

Через несколько лет такая ситуация может стать серьезной проблемой, но пока ничего остродраматического в сложившейся тенденции эксперты не видят. Из-за повышенного спроса на высшее образование в предыдущие годы на рынке труда образовался явный избыток специалистов с такими дипломами.

Сегодня почти 40% работающего населения страны имеет высшее образование, тогда как рабочих мест, предполагающих его наличие — 22-23%. И характер труда на них в среднем все-таки более комфортный, чем на рабочих местах, не предполагающих «корочки» вуза.

«Происходит некоторое согласование представлений населения о необходимых предпосылках к тому, чтобы быть успешным на рынке труда, с тем, что происходит в действительности», — поясняет Чепуренко.

До людей доходит, что не диплом сам по себе, а знания и навыки, которые далеко не все российские вузы дают своим выпускникам, позволяют рассчитывать на хорошую занятость. И в будущем, судя по всему, произойдет некоторая перенастройка сознания россиян. Уйдет представление о том, что любое высшее образование хорошо и его нужно получить. Его заменит поиск тех вузов и выбор тех специальностей, по которым получение соответствующих знаний, поддержанное дипломом, даст реальный жизненный шанс.

И это — нормальный процесс, считает собеседник «Ридуса» . Его коллега также не думает, что Россия потеряет конкурентоспособность только из-за того, что население поменяло свое отношение к высшему образованию.

В стране всегда будет достаточно людей, которые стремятся его получить или дать своим детям, полагает она. Ведь это не просто знания, навыки и размер зарплаты, но и признак принадлежности к определенному классу. К тому же в среднем россияне с высшим образованием все-таки по-прежнему зарабатывают почти на треть больше, чем люди без него.

Зачем посудомойке «корочка» вуза?

Прежний ажиотаж вокруг высшего образования отчасти создавали и работодатели, которые требовали диплом вуза в каждой вакансии, независимо от предполагаемых задач. И дело тут даже не в знаниях. Просто средняя школа не дает тех навыков, которые нужны практически на любой работе: умение общаться с людьми, организовать самого себя и т.д.

«Работодатель предпочитает брать человека с высшим образованием, даже если работа этого совершенно не предполагает, поскольку с ним легче иметь дело, как с работником: речь получше, есть привычка следовать неким правилам, даже понимая их условность», — поясняет Тихонова.

Ситуация в этом плане сильно дифференцирована в зависимости от региона. В Москве без высшего образования даже продавцом в приличную торговую сеть сложно устроится, а где-то люди врачами работают без соответствующего диплома. Но и здесь заметны изменения.