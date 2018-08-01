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Санкт-Петербург выиграл право провести Всемирный математический конгресс
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Санкт-Петербург выиграл право провести Всемирный математический конгресс 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Международный конгресс математиков (International Congress of Mathematicians, ICM) в 2022 году пройдет в России. По итогам голосования Санкт-Петербург выиграл у Парижа с перевесом в 20 голосов. Об этом стало известно 29 июля на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Сан-Паулу (Бразилия), передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
Международный конгресс математиков, также известный как Всемирный математический конгресс — самый влиятельный и массовый съезд ведущих математиков мира. Он проводится раз в четыре года под эгидой Международного математического союза (IMU). Кроме различных секций и докладов на конгрессе вручаются самые важные премии в области математики — медаль Филдса, премия Неванлинны, премия Гаусса, премия Черна и премия Лилавати за популяризацию математики.
За право проведения XXVIII Конгресса боролись две страны — Россия и Франция. Впервые место проведения этого мероприятия решалось при помощи голосования. За Россию проголосовали 83 человека, за Францию — 63.
Заявки на проведение Конгресса готовились с 2014 года и были поданы в конце 2016 года. В марте 2017 года исполниельный комитет Международного математического союза посетил Санкт-Петербург и Париж и после тщательного анализа рекомендовал поддержать заявку России. На Генеральной ассамблее ее представляли сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, лауреаты Филдовской премии Станислав Смирнов и Андрей Окуньков, ученый секретарь Национального комитета математиков России Александр Печень; математик Федор Богомолов, академики РАН Виктор Васильев и Сергей Кисляков.
Идея собрать всех математиков мира на единый конгресс возникла в конце XIX века. Впервые это попытались сделать в 1893 году, во время Всемирной выставки в Чикаго, но осуществить идею полноценно математики смогли лишь в 1897 году, в Цюрихе. В России Конгресс проводился единственный раз — в 1966 году на базе МГУ имени М. В. Ломоносова.
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