Санкт-Петербург выиграл право провести Всемирный математический конгресс

Международный конгресс математиков (International Congress of Mathematicians, ICM) в 2022 году пройдет в России . По итогам голосования Санкт-Петербург выиграл у Парижа с перевесом в 20 голосов. Об этом стало известно 29 июля на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Сан-Паулу ( Бразилия ), передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Международный конгресс математиков, также известный как Всемирный математический конгресс — самый влиятельный и массовый съезд ведущих математиков мира. Он проводится раз в четыре года под эгидой Международного математического союза (IMU). Кроме различных секций и докладов на конгрессе вручаются самые важные премии в области математики — медаль Филдса, премия Неванлинны, премия Гаусса, премия Черна и премия Лилавати за популяризацию математики.

За право проведения XXVIII Конгресса боролись две страны — Россия и Франция . Впервые место проведения этого мероприятия решалось при помощи голосования. За Россию проголосовали 83 человека, за Францию — 63.

Идея собрать всех математиков мира на единый конгресс возникла в конце XIX века. Впервые это попытались сделать в 1893 году, во время Всемирной выставки в Чикаго , но осуществить идею полноценно математики смогли лишь в 1897 году, в Цюрихе . В России Конгресс проводился единственный раз — в 1966 году на базе МГУ имени М. В. Ломоносова

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