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В Чеченской Республике откроют российско-турецкий лингвистический лицей
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В Чеченской Республике откроют российско-турецкий лингвистический лицей 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Российско-турецкий лингвистический лицей начнёт работать в Грозном в новом учебном году.
«Мы планируем открыть это учреждение уже в новом учебном году, — рассказали в министерстве образования и науки Чечни. — Создадим его на базе одной из средних школ Грозного. Там будут преподавать не только турецкий, но и другие иностранные языки. Выпускники лицея получат возможность продолжить обучение в вузах Турции».
Вопрос о создании российско-турецкого лицея власти республики обсуждали ещё четыре года назад во время визита в Чечню турецкой делегации. Но тогда приняли только одно решение — об обучении в вузах Турции 120 юношей и девушек. Сейчас в этой стране получают высшее образование более 100 представителей Чечни. С появлением лицея их может стать ещё больше.
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