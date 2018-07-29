В Чеченской Республике откроют российско-турецкий лингвистический лицей

Российско-турецкий лингвистический лицей начнёт работать в Грозном в новом учебном году.

«Мы планируем открыть это учреждение уже в новом учебном году, — рассказали в министерстве образования и науки Чечни . — Создадим его на базе одной из средних школ Грозного. Там будут преподавать не только турецкий, но и другие иностранные языки. Выпускники лицея получат возможность продолжить обучение в вузах Турции ».

Вопрос о создании российско-турецкого лицея власти республики обсуждали ещё четыре года назад во время визита в Чечню турецкой делегации. Но тогда приняли только одно решение — об обучении в вузах Турции 120 юношей и девушек. Сейчас в этой стране получают высшее образование более 100 представителей Чечни. С появлением лицея их может стать ещё больше.