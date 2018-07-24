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Власти Подмосковья открестились от дефицита педагогов
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Власти Подмосковья открестились от дефицита воспитателей и педагогов 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Дефицита воспитателей и педагогов в Подмосковье нет, ежегодно в регионе устраиваются на работу более одной тысячи учителей, заявила министр образования Московской области Марина Захарова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 24 июля.
«Если мы берем три последних года, то чуть более тысячи учителей приходят в школы Московской области. У нас нет какой-то вакансии, по которой есть провал. (…) Также нет дефицита воспитателей в регионе», — сказала Захарова.
В то же время, по ее словам, по-прежнему существует проблема текучки кадров в детских садах.
Ранее во вторник губернатор Андрей Воробьев вручил свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» 28 подмосковным учителям. До этого еще несколько педагогов получили сертификаты.
17 июля региональный министр строительного комплекса Руслан Тагиев сообщил, что в этом году на улучшение жилищных условий учителей в бюджете предусмотрены более 50 миллионов рублей.
Программу социальной ипотеки инициировал Воробьев. По его словам, работники бюджетной сферы должны иметь возможность комфортно жить и работать в регионе. Он подчеркнул, что для привлечения специалистов в регионе действует несколько эффективных программ. В частности, большой популярностью, по его словам, у медицинских работников пользуется программа «Земский доктор».
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