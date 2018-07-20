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Эксперты: редакция законопроекта о родных языках учитывает предложения регионов РФ
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Эксперты: редакция законопроекта о родных языках учитывает предложения регионов РФ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новая редакция законопроекта об изучении родных языков учитывает внесенные регионами России пожелания и дополнения. К такому выводу пришли опрошенные ТАСС эксперты.
В апреле группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании. В первом чтении документ был принят 19 июня, в период доработки инициативы поступило 27 поправок, часть из которых была поддержана. По первой версии, родной язык должен был преподаваться на добровольной основе, в новом варианте предполагается сделать его изучение обязательным, но решение о выборе конкретного языка примут родители учащихся.
Второе чтение законопроекта может состояться уже 24 июля.
Золотая середина
После первого чтения несколько национальных республик, в частности Татарстан и Башкортостан, выступили с критикой проекта закона. Для доработки инициативы в Госдуме была создали рабочую группу.
В измененном законопроекте удалось урегулировать проблемные моменты, сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Во-первых, подтвердили законодательно, что Федеральными государственными образовательными стандартами регулируется изучение родных и государственных языков. Значит, они находятся в обязательной части образовательной программы. Во-вторых, реализовали поручение президента РФ, в котором говорится о том, что в рамках предмета „родной язык“ должен быть свободный выбор — какой язык изучать. Мы реализовали эти нормы, поэтому, я считаю, что и поручение президента выполнили и услышали регионы, республики», — отметил он.
Новая редакция учитывает все принципиальные стратегические положения, которые выдвигали регионы, отметила в беседе с корр. ТАСС член комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель Совета Ассамблеи народов Башкортостана Зугура Рахматуллина.
"Все наши поправки были учтены в новой редакции, подготовленной ко второму чтению. По ней родные и государственные языки будут изучаться в обязательном порядке, но на условиях выбора, кроме того, русский язык получает статус родного языка. Также, по предложению Башкортостана, меняется алгоритм оформления заявления на изучение языка от родителей: согласие пишется не каждый год, а при приеме учащегося в образовательную организацию и переводе на уровни образования", — рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что в обновленной редакции инициатива существенно доработана. «По сравнению с первым вариантом законопроекта, второй вариант отличается в корне. По крайней мере, нам, депутатам из Башкортостана, представляется, что все-таки найдена некая „золотая середина“, которая уходит от крайности первоначального варианта», — сказала Рахматуллина.
По ее мнению, родной язык — это «ценность, которой нет цены». Интерес, желание и умение говорить, мыслить на родном языке закладывается в семье, а школа, литература, искусство, СМИ развивают и дополняют эти основы, считает депутат. «Сегодняшний законопроект поднимает очень серьезные задачи, прежде всего, перед семьей и школой: позиционировать знание родного языка как современный тренд успешного молодого человека», — добавила Рахматуллина.
Мнение депутата разделяет вице-премьер Татарстана и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. «Рассчитываем, что закон будет принят в том варианте, который мы предложили», — сказал он ТАСС, уточнив, что все пожелания властей республики ранее были переданы в профильный комитет.
Альтернативное мнение
Новая редакция законопроекта претерпела позитивные изменения, однако по-прежнему оставляет некоторые вопросы. Такое мнение высказал председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.
"Позитив появился, он заключается в том, что, если родители выбирают язык изучения, он становится обязательным — это хорошо, — пояснил он. — Но я не согласен с тем, что государственный язык Республики Татарстан будет преподаваться по выбору родителей. Родной язык можно выбрать, а государственный язык не имеют права выбирать, потому что он уже выбран — определен конституцией республики".
Закон приведет к массовому отказу от изучения осетинского языка, возможно, даже среди его носителей, опасается завкафедрой ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию Северо-Осетинского государственного педагогического института, советник главы Северной Осетии по вопросам национально-культурного развития Тамерлан Камболов.
"Образовательная система с таким подходом к национальным языкам будет работать над умерщвление и разрушение языкового и культурного разнообразия народов страны. При предоставлении права выбора языка русскоязычное население предпочтет, естественно, русский язык. Во-первых, чтобы избавиться от изучения осетинского языка, который, по их словам, им не интересен и использование которого они не видят для себя в будущем. С другой стороны, это позволит им увеличить уроки русского языка, который является обязательным предметом на ЕГЭ", — считает Камболов.
Позиция, что родные языки могут мешать изучению русского, является несостоятельной, что доказывает советская практика, полагает другой эксперт, доцент кафедры педагогического образования Кабардино-Балкарского государственного университета Марат Анаев. «Я не согласен с тем, что родные языки изучаются в ущерб русскому языку. Могу привести пример то, что в советское время изучали и родные языки, и русский язык, и никаких проблем с этим не было. Проблема, на мой взгляд, в нежелании или неумении создавать количество часов, которые выделяются на изучение русского и родного языков», — сказал он.
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