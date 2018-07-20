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Сотрудники ресурсного научно-методического центра непрерывного образования провели вебинар
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Сотрудники ресурсного научно-методического центра непрерывного образования провели вебинар 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Вебинар на тему «Педагогический конкурс как способ профессионального развития»
Особый интерес у слушателей вебинара вызвало выступление Тимура Владимировича Санкина — одного из победителей профессионального конкурса «Мастерство и творчество» 2017-2018 учебного года.
На вебинаре был представлен опыт организации конкурсов профессионального мастерства в образовательном комплексе «Воробьевы горы», обозначены этапы организации и проведения такого рода мероприятий, освещены вопросы подготовки педагогов-конкурсантов. Подводит итоги вебинара ресурсный центр, на тему «Педагогический конкурс, как способ профессионального развития». 18 июля 2018 года сотрудниками Ресурсного научно-методического центра непрерывного образования «Воробьевы горы» проведён вебинар на тему «Педагогический конкурс как способ профессионального развития».
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