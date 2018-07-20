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В Минобрнауки Таджикистана объяснили, зачем согласовывать выезд за рубеж
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В Минобрнауки Таджикистана объяснили, зачем согласовывать выезд за рубеж 

РИА Новости 1 час назад
ДУШАНБЕ, 20 июл — РИА Новости. Студентов и работников сферы образования Таджикистана обязали согласовывать с Министерством образования и науки республики выезд за пределы страны в связи с намерением защитить их права и интересы в других государствах. Об этом, как сообщает Sputnik Таджикистан, заявил заместитель министра Минобрнауки Рахматулло Мирбобоев.
Он также отметил, что до сегодняшнего дня ведомство еще никому не отказало в поездках, связанных с конференциями, учебой или участием в других мероприятиях.
Как утверждает Мирбобоев, введение правила не является ограничением прав студентов и преподавателей при поездках за рубеж. Он подчеркнул, что установленная норма действует только в случаях, когда представители вузов и студенты едут за границу в целях учёбы, на симпозиум или в служебную командировку.
Речь не идет о личных поездках в другие страны, пояснил чиновник.
Новые правила вступили в силу в феврале этого года. Теперь перед любым выездом за рубеж сотрудники Минобразования республики, директора школ и ректоры вузов должны согласовывать свой выезд с властями.
Лица, выезжающие за границу, должны за 15 дней предоставить все подробности о поездке, а также письменное решение МИД.
Руководителям образовательных учреждений также необходимо обосновать свой выезд и согласовать текст выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки.
При этом по возвращении они должны предоставить в министерство письменный отчет о своей поездке.
Эти же правила касаются учащихся и учителей среднеобразовательных учреждений — только после получения письменного разрешения они могут выехать для участия в международных олимпиадах и других мероприятиях.
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