Жительница Астрахани поблагодарила полицейских за розыск сына

В дежурную часть городского Управления МВД с заявлением о розыске обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что поинтересовалась у сына, как дела с учебой. Несмотря на его бойкие уверения в успешной сдаче сессии, женщина решила убедиться в этом сама и отправилась в ВУЗ. После возвращения домой ей не удалось по душам поговорить с сыном, так как он пропал. На телефонные звонки молодой человек также не отвечал.

Через четыре дня после начала поисков пропавший без вести был найден по месту жительства одного из друзей. Оперуполномоченным уголовного розыска астраханец рассказал, что, будучи уведомленным администрацией учебного заведения об отчислении с третьего курса университета, он попытался оформить академический отпуск, но получил отказ. Бывший студент, желая избежать неприятного для себя разговора, сбежал от родителей. Полицейские уговорили его встретиться с родителями и все им объяснить.