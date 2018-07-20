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Около 850 млн рублей выделят на подготовку школ Чувашии к учебному году
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Около 850 млн рублей выделят на подготовку школ Чувашии к учебному году 

ТАСС 1 час назад
ЧЕБОКСАРЫ, 20 июля. /ТАСС/. Более 845 млн рублей выделят из бюджетов всех уровней на подготовку учебных заведений Чувашии к началу учебного года. Работа ведется в 932 образовательных организациях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из бюджета всех уровней планируется направить более 845 млн рублей", — сказали в пресс-службе, отметив, что на сумму 382,7 млн рублей в 68 учреждениях запланирован капитальный ремонт.
Около 97,7 млн рублей направлены на обеспечение комплексной безопасности, в том числе оснащение учреждений системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, кнопками тревожной сигнализации. Также средства направлены на открытие дошкольных групп при трех школах и на мероприятия программы «Доступная среда».
Как отметили в пресс-службе, постоянно ведется обновление парка школьных автобусов. В частности, в 2018 году за счет средств республиканского бюджета закуплены восемь транспортных средств марки ПАЗ на сумму более 15 млн рублей.
"У нас одна задача — подготовить надлежащим образом все школы к новому учебному году. Дети, родители и учителя должны почувствовать изменения к лучшему", — подчеркнул глава республики Михаил Игнатьев.
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