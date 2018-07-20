Участники проекта «Школа Арктики» отправятся в экспедицию в ямальскую тундру в 2019 году

"Этой осенью конкурсанты представят свои проекты по перспективам развития Арктики, далее лучшие идеи со всей страны будут отобраны на «Школу Арктики». Победители в апреле-июне 2019 года на четыре дня отправятся на Крайний Север, в Новый Уренгой, где побывают на экспедиции в тундре, посетят лекции и семинары российских и зарубежных экспертов, обменяются своими идеями по изучению и сохранению природы, разумному использованию богатств Арктики", — сказал Каримов.

По его словам, к одному из направлений проекта будут привлечены представители коренных малочисленных народов Севера, в том числе из Ямала. «Планируется обмен опытом с зарубежными экспертами из стран, входящих в Арктический совет», — отметил собеседник агентства.

По мнению Каримова, проект поможет привлечь молодежь в Арктику, где в настоящее время не хватает профессиональных кадров. «В частности, будет создан интернет-форум „Школы Арктики“ с информацией о соискателях и их резюме», — уточнил он.

Основная работа проекта начнется этой осенью и завершится к сентябрю 2019 года. Общий бюджет составляет 5,6 млн рублей. «Школа Арктики — это молодежный клуб, инновационная образовательная и просветительская площадка для пропаганды идеи освоения российской Арктики среди школьников, студентов и молодых ученых. Сегодня нужны новые идеи для освоения арктических территорий, которые как раз могут дать молодые», — добавил Каримов.