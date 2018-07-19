В Грозном планируют открыть российско-турецкий лингвистический лицей

ГРОЗНЫЙ, 19 июля. / ТАСС /. Российско-турецкий лицей планируется открыть в на базе одного из образовательных учреждений Грозного , сообщил в четверг министр образования Чечни Исмаил Байханов по итогам встречи с турецкой делегацией.

"Мы обговорили, что вначале необходимо сделать для открытия такого лицея в Грозном. Он будет создан на базе одного из грозненских образовательных учреждений, для этого его необходимо переформатировать. Открытие российско— турецкого лицея в Грозном позволит выпускникам этого учреждения продолжить учебу в турецких вузах и колледжах", — сказал Байханов.

Кроме того, на встрече достигнута договоренность о бесплатной учебе чеченских студентов в турецких вузах. «Сегодняшняя встреча прошла с большим успехом. В Турции обучается немного студентов из Чечни. Мы пришли к обоюдному мнению, что их число нужно увеличить. Мы собираемся заключить соответствующий договор», — сказала журналистам советник президента Турции Айше Тюркменоглу.

Турецкая делегация, которую возглавляет советник главы государства Айше Тюркменоглу, прибыла в Грозный 17 июля. В ходе трехдневной поездки они провели переговоры с представителями бизнеса и правительства Чечни, а также посетили ряд предприятий.