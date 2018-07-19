Ростовские школы отремонтируют до начала учебного года

Городские власти после проведения инспекций уверены, все школы донской столицы будут готовы к приему учеников 1 сентября. Необходимый ремонт проводится, средства из городского бюджета выделены.

Например, школа №68, здание насчитывает уже 55 лет, неудивительно что ему требуется ремонт. В этом году здесь установят кнопки вызова медицинской помощи и пандусы для детей с ограниченными возможностями, отремонтируют туалетные комнаты и актовый зал.