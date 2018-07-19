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Ростовские школы отремонтируют до начала учебного года
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Ростовские школы отремонтируют до начала учебного года 

Деловое сообщество 2 часа назад
Городские власти после проведения инспекций уверены, все школы донской столицы будут готовы к приему учеников 1 сентября. Необходимый ремонт проводится, средства из городского бюджета выделены.
Например, школа №68, здание насчитывает уже 55 лет, неудивительно что ему требуется ремонт. В этом году здесь установят кнопки вызова медицинской помощи и пандусы для детей с ограниченными возможностями, отремонтируют туалетные комнаты и актовый зал.
«Кроме этого, были выделены 900 тысяч рублей на приобретение мебели и оборудования. Заменим всё. Начиная от электропроводки, пожарных систем до новой сцены и школьной студии», — рассказала директор МБОУ «Школа №68» г. Ростова-на-Дону Людмила Кечетжиева.
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