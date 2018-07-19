Лекцию по вертолетостроению и урок управления беспилотниками провели для абитуриентов в МАИ

Мастер-классы, экскурсии на факультеты, встречи с руководством и другие мероприятия будут проводить до 6 августа для абитуриентов в Московской авиационном институте на Соколе.

Как сообщает пресс-служба вуза, среди уже проведенных мероприятий — мастер-класс по управлению дронами, лекция по вертолетостроению, мастер-класс «Имитационное моделирование: искусство или наука? Ситуационное моделирование сложных задач исследования операций», мастер-класс в лаборатории аэродинамики.

Ознакомиться с предстоящими мероприятиями можно на официальном сайте университета.