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Лекцию по вертолетостроению и урок управления беспилотниками провели для абитуриентов в МАИ
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Лекцию по вертолетостроению и урок управления беспилотниками провели для абитуриентов в МАИ 

Управа района Сокол города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Мастер-классы, экскурсии на факультеты, встречи с руководством и другие мероприятия будут проводить до 6 августа для абитуриентов в Московской авиационном институте на Соколе.
Как сообщает пресс-служба вуза, среди уже проведенных мероприятий — мастер-класс по управлению дронами, лекция по вертолетостроению, мастер-класс «Имитационное моделирование: искусство или наука? Ситуационное моделирование сложных задач исследования операций», мастер-класс в лаборатории аэродинамики.
Ознакомиться с предстоящими мероприятиями можно на официальном сайте университета.
Абитуриентов ждут в главном корпусе МАИ по адресу: ул. Дубосековская, д. 4. (ео)
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